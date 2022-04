Sale ancora il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo

Da ormai due settimane non conosciamo il numero puntuale dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Non sappiamo quali siano le fasce d’età più colpite né tantomeno se il numero dei guariti possa essere «importante». Dobbiamo per questo far fede sui dati che settimanalmente la Asl Bari fornisce. E sono dati che sono alquanto preoccupanti, perché raccontano di una nuova ripresa della circolazione del virus. Nella settimana tra il 4 e il 10 aprile, infatti i contagiati a Giovinazzo sono arrivati a 304, erano 279 nella settimana precedente. Il che rappresenta l’1,50 percento circa della popolazione residente. È una quantità di contagiati minore rispetto alle città limitrofe, solo Terlizzi riporta di un numero inferiore di casi registrati nelle settimana monitorata. Sul fronte della vaccinazioni la situazione sembra essere ferma, anche per l’alto numero di somministrazioni effettuate sin dall’avvio della campagna vaccinale. Continua comunque a crescere il numero dei vaccinati con la quarta dose, quella dedicata alle persone fragili o con gravi patologie, sono 69, un numero che potrebbe crescere con l’allargamento della platea dei vaccinabili con il secondo richiamo, a cominciare dagli ultra ottantenni.