Il palazzetto di via Devenuto sarà intitolato a Palmiotto, Camporeale e Minervini

Sarà intitolato al dottor Domenico Palmiotto il palazzetto dello sport di via Devenuto. E le sue pertinenze a Michele Camporeale e Luciano Minervini. Lo ha deciso la Giunta comunale a chiusura del suo mandato amministrativo. È il sindaco Tommaso Depalma a spiegare le ragioni di queste intitolazioni. «A Domenico Palmiotto – spiega il promo cittadino – perché ha realizzato a proprie spese quell’’impianto regalandolo alla città, un gesto inimmaginabile di questi tempi. A Michele Camporeale alias “il Comitato” perché dirigente sportivo appassionato, focoso e meravigliosamente pittoresco che ha speso tutta la sua vita a sostenere il movimento pallavolistico giovinazzese. E infine a Luciano Minervini che da artigiano commentatore con la sua voce ha dipinto, in un angolino di una delle gradinate de palazzetto, le gesta dei campioni della magica Afp e narrato storie memorabili ben oltre la realtà delle cose». Dopo il PalaPansini si completa così il ciclo delle intitolazioni degli impianti sportivi di Giovinazzo. Il palazzetto di via Devenuto sarà presto ristrutturato con i «fondi rinvenenti dal Patto per la città – dice Depalma – sia con i residui provenienti dalla Città Metropolitana di Bari». Complessivamente sono 800mila euro.