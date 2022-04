Covid: Continua a essere alto il numero dei decessi, stabili i numeri del contagio

Continua a preoccupare il numero dei decessi per Covid 19. Sono 15 nelle ultime 24 ore, e sale anche il tasso di contagiosità al virus che oggi si attesta al 19,8 percento. A determinarlo sono i 4.434 nuovi contagi rilevati dai 22.336 test somministrati. Nonostante questi numeri il dato complessivo dei contagiati in Puglia continua a scendere se ne contano oggi 102.567 (677 in meno rispetto a ieri), anche se più lentamente rispetto ai giorni scorsi. In regresso naturalmente anche il numero dei nuovi contagi nelle province pugliesi con ala sola area metropolitana di Bari che fa segnare oltre mille casi, 1.584 per l’esattezza. Nelle altre province i nuovi contagi rilevati sono 334 nella Bat, 441 nel brindisino, 584 nel foggiano, 808 in provincia di Lecce e 634 in quella di Taranto. Si contano anche 41 casi riferiti a residenti fuori regione e 8 casi per i quali la provincia di residenza non è nota. Aumentano i ricoveri nei reparti di medicina generale, 630 gli assistiti (+16), diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, oggi sono 30 (-6). Rimane sempre più alto il numero delle guarigioni rispetto a quello dei nuovi casi. In 5.118 sono stati dichiarati guariti dal Covid 19.