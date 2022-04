Nessuna censura, solo mancate comunicazioni

Noi non censuriamo alcuna notizia. Abbiamo bloccato commenti lasciati da profili falsi, questo sì, ma mai le notizie. Lo diciamo a beneficio di quei lettori che magari si chiedono perché alcuni articoli di stampa appaiono su altre testate giornalistiche locali, ma non sulle nostre pagine, su Giovinazzolive. Riguardano essenzialmente notizie di attività che l’amministrazione comunale ha posto in essere, in particolare quelle del settore Lavori Pubblici. A titolo d’esempio l’apertura temporanea di Vico Corsignano nel centro storico, o sul percorso autorizzativo per la realizzazione della rampa d’accesso ai disabili in località la Trincea. Non abbiamo pubblicato queste notizie semplicemente perché non ci sono arrivati comunicati stampa a riguardo, come succedeva fino a qualche tempo fa e come succede evidentemente per altri. E non siamo abituati a riprendere notizie pubblicate da altri. Non vogliamo indagare sui perché di questa sorta di discriminazione nei nostri confronti, ma succede che l’invio dei comunicati istituzionali sia recentemente alquanto rallentato. Gli indirizzi della nostra redazione sono più che noti, così come siamo sempre disponibili a pubblicare quanto ci arriva.