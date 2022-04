Covid: altri 5mila casi e 14 decessi in Puglia

È ancora al 16 percento il tasso di positività in Puglia. A determinarlo sono i 31.920 test lavorati da cui sono emersi 5.197 nuovi casi. Rimane la sola area metropolitana di Bari a segnare più di mille contagi.1.910 per l’esattezza, mentre nelle altre province i contagi sono 340 nella Bat, 557 nel brindisino, 680 in Capitanata, 986 in provincia di Lecce e681 in quella di Taranto. Continua a essere alto il numero dei decessi, oggi sono 14. Scendono tutti gli altri numeri del Covid 19, a cominciare da quello complessivo dei positivi, 103.266 quelli che manifestano i sintomi del virus (974 in meno rispetto a ieri), di cui 614 sono i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-13) e 36 in terapia intensiva (stesso numero di ieri). I guariti nelle ultime 24 ore sono 6.157.