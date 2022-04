Quale turismo a Giovinazzo?

Si fa presto a dire «Giovinazzo città turistica». È diventato un ritornello che ci accompagna da diversi anni, ma la fotografia che ci offre Pugliapromozione, fatta sui dati reali, impone qualche riflessione. Intanto Giovinazzo è scomparsa dall’elenco delle mete più ambite dai turisti, siano essi italiani o stranieri, fatta eccezione per chi torna in città per le vacanze estive.

Un lento regredire, sicuramente accentuato dalla pandemia, relativamente al 2020, che adesso, secondo l’ultimo rapporto dell’osservatorio sul turismo, conta 60.700 presenze. Già nell’anno boom del turismo in Puglia. Il 2019, Giovinazzo segnava un meno 3,30 percento di presenze rispetto all’anno precedente. Nell’anno della pandemia poi i flussi turistici si sono drasticamente ridotti, mentre altre località, tra le più gettonate in provincia di Bari «resistevano». Perché un calo così vistoso? È bene partire da un punto fermo.

Il turismo sembra essere una materia facile, ma è parecchio complessa. Come tutte le attività economiche, e il turismo lo è, deve rispondere ai due parametri che sono la domanda e l’offerta. Senza l’offerta non può esserci domanda. Possono i grandi eventi rappresentare una buona offerta? Per grandi eventi pensiamo alle tappe del Giro d’Italia, al passaggio delle Frecce Tricolori. Evidentemente no. Possono alcuni spot pubblicitari rappresentare una vetrina per Giovinazzo? La ripresa fugace di scorci della città, riconoscibili solo o quasi dai suoi abitanti, è poca cosa. Non c’è riuscito Sergio Rubini con il suo film «Tutto l’amore che c’è» girato in parte a Giovinazzo a rendere meta appetibile la città, figuriamoci la pubblicità di un cornetto o di un dentifricio. Eppure Giovinazzo la si può paragonare a una perla. È però ancora nascosta nella sua ostrica, le valve non riescono ad aprirsi. Secondo i dati di Pugliapromozione a Giovinazzo ci sono 7 alberghi e 20 strutture extra albergo. I B&B per intenderci. In queste strutture hanno soggiornato mediamente un giorno gli stranieri e quattro giorni gli italiani. Dando la sensazione che la città sia solo di passaggio, una semplice sosta prima di raggiungere altre località.

Sinceramente la fotografia è impietosa, ma per immaginare Giovinazzo come città turistica, c’è bisogno di analisi. A quale turista vuole rivolgersi? Turista, e non visitatore, consumatore o avventore. Quelli del mordi e fuggi. Pensare alle spiagge è poco probabile. Nei messi clou delle vacanze, luglio e agosto, il mare è poco praticabile, alga tossica, depuratori sotto dimensionati, la costa rocciosa non favorisce certo chi non è abituato. In questo caso le spiagge di Monopoli per rimanere nell’area metropolitana di Bari, la fanno da padrona. Quello che abbiamo e che in molti potrebbero invidiarci e per questo motivo di attrazione, è il patrimonio storico, culturale e artistico. Tutto da scoprire, tutto da valorizzare. Una storia che comincia dall’età del bronzo, passando per la Magna Grecia, l’impero romano, il Medio evo, che rimane nascosta.

Artisti e letterati, le sole tele di Giuseppina Pansini varrebbero una pinacoteca, per non parlare del Lorenzo Lotto, di Carlo Rosa, dei De Musso, quadri presenti nelle nostre chiese ma resi invisibili. Da questo forse potrebbe ripartire il turismo a Giovinazzo. Per non parlare della promozione attraverso il web. Dalla rete ormai si sceglie la meta, si costruisce il viaggio. E Giovinazzo? ha un suo sito di promozione turistica. Quel Discovergiovinazzo che è una pagina statica, zeppa d’errori, come più volte sottolineato dal Comitato per la Salute Pubblica. Non proprio un bel biglietto da visita per gli eventuali turisti. Ma a Giovinazzo si fa presto a dire «siamo una città turistica».