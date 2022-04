AL via la quarta dose del vaccino anti Codiv per gli ultra 80enni

Dopo aver disposto la somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid ai pazienti fragili, l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha autorizzato il richiamo anche per tutti i soggetti di età superiore agli 80 anni, agli ospiti delle residenze per anziani e ai 60enni con patologie che comportano un’alta fragilità. Le nuove somministrazioni, potranno avvenire dopo 120 giorni dalla inoculazione della prima dose di richiamo e non è prevista per coloro i quali nel frattempo hanno contratto il Covid 19. L’autorizzazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e prevede l’accesso ai centri vaccinali senza il bisogno di prenotazione, comunque secondo le modalità espresse dalle Asl di riferimento.

La Regione ha ribadito comunque l'importanza di incrementare anche in Puglia i già ottimi livelli di copertura di soggetti con ciclo vaccinale primario completato e con somministrazione della prima dose booster (89% per gli over 60), in quanto elemento di protezione efficace da tutte le varianti Omicron del virus SARS-CoV-2 mentre l'offerta della seconda dose di richiamo sarà destinata alle persone più esposte appartenenti alle categorie sopra indicate.

Le Aziende Sanitarie di Puglia garantiranno l'organizzazione dell'offerta mediante i Punti Vaccinali distribuiti sul territorio al fine di raggiungere anche per la seconda dose booster una copertura ottimale. E' confermato inoltre il coinvolgimento attivo nella vaccinazione anti Covid-19 dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.