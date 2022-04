Covid: si dimezza il numero quotidiano dei positivi

Si dimezza o quasi il numero dei nuovi positivi al Covid 19, rispetto a ieri, sono 3.902, ma il tasso di contagiosità rimane ancora alto. È al 16 percento, determinato dai 24.264 test lavorati. Per oggi solo la provincia di Bari rimane sopra quota mille per i nuovi contagi, 1.338 per l’esattezza, mentre nelle altre aree della regione i nuovi casi sono 292 nella Bat, 408 nel brindisino, 520 nel foggiano, 717 in provincia di Lecce e 585 in quella di Taranto. Ancora 33 casi riferiti a residenti fuori regione e per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 9 decessi in tutta la Puglia. È costante ma continua la diminuzione complessiva dei casi Covid, oggi sono 1020 in meno rispetto a ieri per un totale di 104.240 contagiati. Di questi 627 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (- 13) e 36 nelle terapie intensive (-1). I guariti nelle ultime 24 ore sono 4.914.