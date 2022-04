Covid: 21 i decessi in Puglia e 7.780 nuovi casi

Ancora un picco di decessi in Puglia: 21 nelle ultime 24 ore. Risale anche il tasso di contagiosità che si attesta al 18,7 percento, frutto dei 41.476 test lavorati da cui sono emersi 7.780 nuovi casi di Covid 19. L’incremento dei contagi si avverte in tutte le province pugliesi a cominciare da quella di Bari che riporta di 2.817 casi, la Bat con 521 casi, la provincia di Brindisi 783, quella di Foggia 997, il leccese 1.419 e il tarantino 1.127 casi. Sono 51 i residenti fuori regione che hanno contratto il virus, per altri 25 la provincia di residenza non è nota. Continua la discesa degli attualmente positivi, sono 2.588 in meno rispetto a ieri, così come scende lievemente il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi per le complicanze legate al coronavirus. Ci sono 640 assistiti nei reparti ordinari (-9) e 37 in terapia intensiva (-2). I guariti nelle ultime ore sono 2.588.