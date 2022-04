Covid: 1.859 nuovi casi e 9 decessi nel bollettino regionale

Come tutti i lunedì il calo dei contagi in Puglia da Covid 19 appare vistoso. «Solo» 1.859 i casi registrati a fronte dei 17.171 test processati, nelle ultime ore. Per un tasso di contagiosità che arretra fino al 10,8 percento. Il dato fa riferimento ai 702 contagi rilevati nell’area metropolitana di Bari, 134 nella Bat, 163 in provincia di Brindisi, 238 in quella di Foggia, 422 nel leccese e 179 nel tarantino. Altri 18 casi sono riferiti a residenti fuori regione, ulteriori 3 casi si riferiscono a persone la cui residenza non è nota. Nonostante i dati siano più confortanti dal punto di vista dei contagi, rimane alto il numero dei decessi, 9 nelle ultime 24 ore. Così come appare più esiguo, rispetto ai giorni precedenti, il numero di quanti dei guariti, che sono 1.843. Complessivamente i positivi al Covid 19 nella regione sono 107.848, un numero simile a quello riportato ieri, cresce di sole 7 unità, segno di una minore attività del servizio sanitario nazionale nelle giornate festive. La situazione negli ospedali rimane pressoché stabile con 649 pazienti assistiti nei reparti di medicina generale (-8 rispetto a ieri) e 39 quelli in terapia intensiva (-1).