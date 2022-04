Covid: sotto quota 5mila il numero odierno dei casi in Puglia

Per la prima volta dopo diverse settimane il numero dei positivi al Covid in provincia di Lecce, una delle aree maggiormente colpite dalla quarta ondata della pandemia, scende sotto quota mille. Sono infatti 853 i nuovi casi rilevati in quelle provincia, un numero che coincide anche con arretramento complessivo del virus in tutta la regione che, anche in questo caso, scende abbondantemente sotto quota 5mila. Per la precisione sono 4.137 i nuovo casi registrati su 25.268 tamponi somministrati. Per un tasso di contagiosità che è del 16,3 percento. Le altre province pugliesi riportano di 1.398 casi rilevati nell’area metropolitana di Bari, 287 nella Bat, 442 nel brindisino, 511 nel foggiano e 597 nel tarantino. Ancora 39 i casi registrati tra i residenti fuori regione e 10 per i quali la provincia di residenza non è nota. Sono 7 i decessi che il bollettino regionale riporta per le ultime 24 ore. Altro segno positivo sull’andamento del contagio in Puglia, è il continuo decrescere del numero complessivo dei positivi al Covid. Sono 1.351 in meno rispetto a ieri per un totale di 107.8412 casi. Di questi 657 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-16), e 40 gli assistiti nelle terapie intensive (+2). Ben 5.454 sono i pazienti giudicati guariti nelle ultime ore.