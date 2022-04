L’associazione di volontariato EUGEMA ODV contra la guerra in Ucraina

Dal rumore assordante delle sirene, dai bombardamenti, dai fuochi delle proprie abitazioni, dalle code fugaci per il pane dopo essere riemerse dai sotterranei, alla rappresentazione plastica della fuga delle donne con il proprio figlio per raggiungere Orizzonti di pace e Libertà.

E’ questo il valore simbolico che l’associazione di Volontariato Eugema, che ha sede a Giovinazzo, con il lavoro di mamme e bambini ha realizzato nel Parco Gargasole di Bari nella giornata del Pic Nic senza plastica dove si sono date appuntamento numerose realtà associative dedite da tempo alla cura del Parco in autogestione.

La scelta del murales dedicato al guerra in corso in Ucraina è stata condivisa al termine di un laboratorio condotto da Corsina Depalo insieme alle mamme della scuola in cui insegna. Alla donna e al bambino in fuga come soggetti di rappresentazione del dolore e allo stesso tempo della speranza per un mondo di pace hanno fatto da cornice nel murales i forti colori delle farfalle per un futuro di libertà e serenità.