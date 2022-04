Più guariti meno contagi: questo è l’andamento del Covid 19 in Puglia

Un paio di punti percentuali in più rispetto a ieri. Il 18,6 percento. È questo il risultato del monitoraggio quotidiano della regione sull’andamento del Covid in Puglia. Sui 29.379 test somministrati, infatti, sono risultati 5.478 nuovi casi di positività. In termini numeri assoluti, non c’è molta differenza rispetto alle 24 ore precedenti. In compenso continua al discesa del numero complessivo dei positivi al Covid 19, che oggi è 109.192, ben 2.122 contagiati in meno. La situazione negli ospedali sta variando quotidianamente con lievi rialzi e altrettanti cali di presenze nei reparti destinati al chi ah contratto il coronavirus. In particolare oggi sono 673 gli ammalati assistiti in area medica (-6 rispetto a ieri), e 38, stesso numero delle 24 ore precedente i contagiati in terapia intensiva. Rimane però alto il numero dei decessi, oggi se ne contano altri 9. Sul fronte dei nuovi contagi, suddivisi per provincia, il bollettino quotidiano riporta di 1.929 casi nell’area metropolitana di Bari, 407 nella Bat, 535 nel brindisino, 742 in Capitanata, 1.048 nel leccese e 764 nel tarantino. Ancora 34 casi riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 19 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a essere confortante il numero di guariti in un solo giorno: 7.591, confermando che in Puglia da almeno una settimana sono più le guarigioni che i nuovi casi.