A Giovinazzo torna a salire la curva del Covid

È un consistente balzo in avanti quello registrato dalla Asl Bari per il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo. Sono 278 i contagiati contati nella settimana tra il 28 marzo e il 3 aprile, 76 in più rispetto alla settimana precedente. Nonostante nella provincia di Bari, si avverta un arretramento della curva del coronavirus valutato come 8 percento in sette giorni. Quelli giovinazzesi sono sempre numeri più bassi rispetto alle città limitrofe, ma questo non deve fare rilassare nessuno. La circolazione del Covid è ancora sostenuta, questa ondata non produce effetti gravi su chi rimane contagiato, a patto che abbia ricevuto le tre dosi di vaccino o che non abbia patologie importanti. In questi casi il rischio di ricovero in ospedale è nettamente più elevato. Proprio sul fronte delle vaccinazioni i giovinazzesi si sono dimostrati essere tra i più solerti nell’area metropolitana di Bari. Il 95 percento dei residenti ha ricevuto le prime due dosi, il 90 percento anche la terza dose, mentre la quarta dose, quella destinata ai fragili, l’hanno ricevuta in 66.