Covid: in Puglia 5.352 nuovi casi e 9 decessi

Poche le variazioni rispetto a ieri sulla diffusione del Covid 19 in Puglia. Dai 32.299 test effettuati sono emersi altri 5.352 casi di positività. Per un tasso che scende al 16,5 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 1.842, nella Bat 405, in provincia di Brindisi 556, in Capitanata 660, in provincia di Lecce 1.074, in quella di Taranto 770. E ancora 36 casi riferiti a residenti fuori regione e 9 casi per i quali la provincia di residenza non è nota. Diminuiscono, ma sono sempre tanti i decessi legati al Covid, sono 9 nelle ultime 24 ore. Conforta la discesa in termini numerici degli attualmente positivi. Oggi sono 111.314, con un meno 1.226 rispetto a ieri. Piccole variazioni anche nei reparti degli ospedali pugliesi. Si contano 679 pazienti nei reparti ordinari (-1) e 38 nelle terapie intensive (+3). Altri 6.569 guariti nelle ultime 24 ore, che confermano la fase discendente del contagio.