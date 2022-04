Il sito di promozione turistica di Giovinazzo è spento

«DiscoverGiovinazzo». Il sito di promozione turistica lanciato nel 2019 e mai decollato. Costato alle casse comunali 40mila euro a cui si devono aggiungere altri 3mila euro accreditati alla società, diversa da quella che ha realizzato il portale internet, che quel sito ha gestito negli ultimi due anni. O meglio gestito per niente, visto che in questi anni gli errori, anche madornali, presenti sui testi, riferiti pure alla storia di Giovinazzo, non sono mai stati corretti. «Gestione fallimentare» tuona il Comitato per la Salute Pubblica. Doveva attirare i turisti, ma è stato solo un costo per le tasche dei giovinazzesi. «Adesso compare una nuova delibera – scrive il Comitato – Con un nuovo affidamento di cui non si conoscono ancora i costi. O meglio, con un vecchio affidamento, perché si torna apparentemente al gestore iniziale. Il risultato comunque, per chi si avventuri a cercare il sito è il vuoto». «Sito in manutenzione» appare scritto nella pagina. Quanto durerà il periodo di manutenzione è difficile dirlo. Forse il tempo per affidare ai nuovi gestori la chiave d’accesso. In realtà una piccola somma di denaro è stata stanziata: poco più di 390 euro, iva compresa, per la registrazione del dominio e per la gestione delle operazioni tecniche. La somma è stanziata a favore della società che prenderà in gestione il sito, l’affidamento è in forma diretta per l’esiguità del costo dell’operazione. E non essendoci altri somme destinate alla manutenzione del sito internet, tutto lasica presupporre che, non appena «DiscoverGiovinazzo» sarà di nuovo online, i suoi contenuti saranno identici a quelli conosciuti. «Promettevano di affacciarci sulla bellezza – è la chiosa del Comitato – Ci si affaccia sul vuoto e sul baratro finanziario, soldi gettati letteralmente al vento». E ancora «Al letterato candidato Sindaco Sollecito, attualmente vice-sindaco in carica di Giovinazzo, chiediamo: così intende continuare nell’opera intrapresa con Depalma? In sua compagnia, dobbiamo continuare ad affacciarsi costosamente in questo vuoto assoluto? Questa è la promozione turistica fatta a Giovinazzo? Questa la promozione turistica promessa per il futuro?».