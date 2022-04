Covid: Sale il tasso di positività ma scende il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi

Il tasso di positività in Puglia appare in risalita, oggi è al 18 percento, anche se il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19 è in continua discesa, con il bollettino regionale che segna 807 casi in meno rispetto a ieri. Sono 5.578 i nuovo casi riportati, un numero pressoché identico a quello di ieri, ma con meno tamponi effettuati, 30.759. Nel dettaglio i casi registrati sono 1.988 nella provincia di Bari, 394 nella Bat, 576 in provincia di Brindisi, 714 in quelle di Foggia, 1.108 in provincia di Lecce e 744 nel tarantino. Altri 43 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 11 casi a provincia di residenza non è nota. Rimane alto il numero dei decessi, 14 nelle ultime 24 ore, mentre è in discesa il numero dei ricoverati negli ospedali: 680 nei reparti di medicina generale (-8) e 35 in terapia intensiva (-1). Sono 6.371 i guariti nelle ultime 24 ore.