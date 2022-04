È sempre in discesa il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19

Scende ancora il numero complessivo dei positivi al Covid 19 in Puglia. Rispetto a ieri si contano 1.310 casi in meno per un totale di 113.374 positivi, nonostante i 5.773 nuovi contagi rilevati dai 34.757 test lavorati. Per un tasso che è del 16,6 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 1.974, nella Bat 397, nella provincia di Brindisi 567, in quella di Foggia 567, nel leccese 1.188, nel tarantino 876, altri 54 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 30 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a essere alto il numero dei decessi, 16 nelle ultime ore. Rimane costante, con lievi variazioni, il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali pugliesi, 688 in area medica (-2), e 36 nelle terapie intensive (-4). Le guarigioni continuano a superare i nuovi casi, oggi sono 7.067.