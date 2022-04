I parrocchetti verdi costruiscono «casa» nel cimitero

I parrocchetti verdi, i pappagalli diventati ormai comuni anche alle nostre latitudini, costruiscono il loro nido. Dove? Nella parte storica del cimitero. Su una cappella gentilizia. È una intera colonia, una decina di volatili, che ha scelto quel luogo per accasarsi. Ed è un nido che cresce di dimensioni settimana dopo settimana. Non sono gli unici nidi presenti nel camposanto, ce ne sono altri cipressi, più nascosti alla vista, ma il loro chiasso si fa sentire. Forse la colonia che ha scelto al cappella gentilizia fu stata sfrattata dagli alberi abbattuti per la ristrutturazione della terza zona del cimitero. Forse non vogliono allontanarsi da quell’area. Fatto sta che il nido diventa sempre più grande ed evidente con i parrocchetti perennemente all’opera per ampliarlo e sistemarlo.