Il cleanup internazionale dell’associazione «2hands»

Il «cleanup» programmato dalla «2hands» per sabato 9 aprile, diventa internazionale. Insieme ai volontari locali, a ripulire la zona Cappella dai rifiuti abbandonati o trasportati dal mare, interverranno ragazzi e ragazze provenienti da vari Paesi d’Europa. Cipro, Lituania, Lettonia, Estonia, Spagna e Portogallo, sono queste le nazionalità dei volontari, per un impegno concreto nei riguardi dell’ambiente. Insieme a loro anche l’associazione socio – culturale barese «Moh» che promuove la mobilità tra i giovani per creare sinergie tra associazioni locali ed europee per tracciare un legame di lavoro sociale e artistico. L’appuntamento di sabato sarà anche l’occasione per condividere l’importanza della tutela ambientale e un confronto su questi temi attraverso lo scambio di esperienze e punti di vista. Un modo per allargare gli orizzonti culturali di ognuno. L’associazione «2hands» lancia in questa occasione l’invito a tutte le associazioni giovinazzesi «a partecipare e fare gli onori di casa». L’appuntamento è per sabato mattina alle 10,30 in zona Cappella. Per partecipare è necessario registrarsi al link https://www.eventbrite.it/e/310567946087.