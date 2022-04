Fermo al 13 percento il tasso di positività al Covid in Puglia

Cresce il numero dei test effettuati, 62.971, di conseguenza cresce il numero dei nuovi positivi, 8.441. Ma il tasso di contagiosità rimane fermo al 13,4 percento. Al rialzo dei casi giornalieri contribuisce la provincia di Bari con 2.967 contagi, la Bat con 513, la provincia di Brindisi con 888, la Capitanata con 1.089, la provincia di Lecce con 1.759 e quella di Taranto con 1.162. Altri 46 contagi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 17 casi la provincia di residenza non è nota. Continua ad essere alto il numero dei decessi, 16 nelle ultime 24 ore. Continua a essere in discesa, il numero complessivo dei positivi in Puglia. Oggi se ne contano 114.657 (meno 1.754 rispetto a ieri). A questa buona notizia fa da contraltare la situazione negli ospedali dove cresce il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, 690 (+8), e 40, stesso numero di ieri, assistiti nelle terapie intensive. Supera quota 10mila il numero delle giargoni in un solo giorno, come riportato dal bollettino regionale.