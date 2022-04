È sempre alto il numero dei pazienti per Covid ricoverati negli ospedali pugliesi

A fronte dell’ormai continuo calo del numero complessivo dei positivi, oggi 116.411 (-230), continua a restare alto quello dei ricoverati in ospedale per aver contratto il Covid 19. Sono infatti 682 i pazienti assistiti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+9), e 40 nelle terapie intensive (+1). Il bollettino giornaliero diffuso dalla Regione riporta di 2.683 nuovi casi rilevati dai 19.907 test effettuati. Con un tasso di positività che scende al 13,4 percento. Nel dettaglio i nuovi contagiati sono 917 nell’area metropolitana di Bari, 234 nella Bat, 272 in provincia di Brindisi, 333 in quella di Foggia, 620 nel leccese e285 nel tarantino. Altri 17 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenza non è nota. Con i 6 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il numero delle vittime per Covid o per patologie aggravate dal virus, ha superato quota 8mila. Anche oggi il numero dei guariti 2.907, supera quello dei nuovi positivi.