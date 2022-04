Il tasso di contagiosità rimane al 17 percento ma cala il numero dei positivi al Covid

Scende sotto quota 5mila il numero dei positivi conteggiati dal bollettino quotidiano della Regione. Sui 28.456 test somministrati il tasso di contagiosità si ferma al 17 percento, stessa percentuale di ieri. I casi riportati oggi sono 1.596 in provincia di Bari, 379 nella Bat, 473 in provincia di Brindisi, 552 in Capitanata, 1.236 in provincia di Lecce e 653 in quella di Taranto. Ancora 31 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 10 decessi. L’appiattimento della curva del Covid 19 in Puglia la si può considerare anche sul numero complessivo dei positivi, che è in diminuzione, e che oggi ne conta 116.641, con 1.464 casi in meno rispetto a ieri. In leggero calo anche il numero dei ricoverati negli ospedali, nei reparti di medicina generale sono assistiti 673 pazienti (-5), e nelle terapie intensive 39 (-1). Torna a essere più alto l numero delle guarigioni rispetto ai nuovi casi registrati quotidianamente. A risultare immunizzati nelle ultime24 ore sono stati in 6.383.