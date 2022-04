Il «Mons. Bello» di Molfetta apre uno sportello sui temi dell’autismo

Un finanziamento di 7.362 euro per la realizzazione di iniziative progettuali dirette a potenziare le attività degli sportelli per l’autismo. A beneficiarne è l’istituto scolastico «Mons. Antonio Bello» di Molfetta, da sempre sensibile alle tematiche relative all’inclusione degli alunni con fragilità. Il finanziamento arriva in concomitanza con la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, celebrata ieri, e premia con fondi ministeriali il «Mons. Bello» per l’impegno profuso dal team per l’inclusione coordinato dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Pugliese, attivo in una scuola che già polo per la formazione sui temi dell’inclusione. Grazie ai finanziamenti ottenuti l’istituto attiverà uno sportello per l’autismo articolato su tre direttrici. La prima dedicata alla consulenza da parte di personale qualificato e specialistico operante nella Asl del territorio, rivolto ai docenti degli alunni con disturbi dello spettro dell’autismo. La seconda direttrice riguarda il supporto psicologico da parte di figure professionali specializzate fornite di una documentata esperienza, destinato a genitori e caregiver di alunni autistici. Infine la formazione da parte di enti del terzo settore, sempre con comprovata esperienza sul campo e sui temi della disabilità in generale, e in modo specifico sulle problematiche legate allo spettro dell’autismo e del metodo Aba (Applied Behavior Analysis), rivolto ai docenti. Il progetto è stato presentati in rete con alcune scuole dei Molfetta e Giovinazzo, con la Asl Bari, in particolare con il reparto di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Bitonto e Molfetta, con «Appoggiati a Me onlus», ente operante nel terzo settore, attivo da anni nei territori di Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo e Bisceglie. Il progetto quindi si avvale di collaborazioni esterne con soggetti con specifiche esperienze e professionalità nell’ambito della disabilità.