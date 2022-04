Truffe agli anziani, la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri

«Truffe in danno di persone anziane. Consigli e accorgimenti per prevenirle». È questo il titolo della campagna lanciata dai Carabinieri utile a suggerire i comportamenti più idonei per evitare quelle truffe di cui sono piene le cronache e che hanno come vittime proprio le persone più anziane. Giovinazzo ha già ospitato un incontro sul tema lo scorso 22 marzo nel parco Scianatico, ma l’azione di prevenzione dei Carabinieri continua, in tutti i comuni della città metropolitana. I militari intendono mettere a fuoco le tecniche, estremamente subdole e fantasiose, adottate dai truffatori che presentano però schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi. La capillare campagna di informazione si sta svolgendo in tutti i centri di aggregazione frequentati dagli anziani, dalle parrocchie ai circoli, ai centri comunali. I Carabinieri descrivono come i truffatori sappiano fare leva sui sentimenti più profondi delle loro vittime, inventando per esempio falsi incidenti stradali in cui sarebbero incorsi i congiunti degli anziani, siano essi figli o nipoti, con la richiesta di denaro, da parte di un finto avvocato, per evitare conseguenze giudiziarie, oppure di finti tecnici che si introducono nelle abitazioni con il pretesto di controllare le utenze, approfittando della distrazione della vittima di turno per sottrarre denaro e gioielli. Al termine di ogni incontro i Carabinieri consegnano agli anziani intervenuti un opuscolo informativo. Gli incontri proseguiranno fino a giugno, toccando capillarmente tutte le città della provincia.