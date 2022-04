Il Covid 19 segna il passo

La curva del Covid 19 comincia ad appiattirsi. La conferma arriva dal bollettino settimana nel diffuso dalla Asl Bari. I casi complessivamente aumentano ancora, ma non al ritmo delle scorse settimane. Segnali di ripresa quindi riscontrabili anche nel numero settimanale dei contagiati a Giovinazzo. Infatti il numero dei postivi registrati nelle settimana tra il 21 e il 27 marzo è stato di 201, contro i 214 della settimana precedente. Continuando a segnare la diffusione del Covid come la più bassa tra le città limitrofe. Su fronte delle vaccinazioni Giovinazzo segna il passo con il 95 percento dei cittadini vaccinati con le prime e le seconde dosi, e il 91 percento con le terze dosi. Cresce il numero dei vaccinati con la quarta dose, destinata ai pazienti fragili, sono in tutto 53.