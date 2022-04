Sembra stabilizzarsi la curva del Covid in Puglia

Rimane al di sotto del 20 percento il tasso di positività in Puglia. Con 6.872 nuovi casi emersi dai 34.592 tamponi somministrati. Nella provincia di Bari i contagi riportati dal bollettino quotidiano della Regione sono 2.233, nella Bat 499, in provincia di Brindisi 723, in quella di Foggia 914, nel leccese 1.595 e nel tarantino 849. Altri 44 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 15 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 9 decessi. Complessivamente gli attualmente contagiati sono 118.860, «solo» 264 in più rispetto a ieri. Di questi 679 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+23), e 38 nelle terapie intensive, numero invariato rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 6.599 i guariti nelle ultime ore.