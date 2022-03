Altri 16 decessi per Covid e più di 7mila nuovi casi

Continua a salire in Puglia il numero dei decessi per le conseguenze del Covid 19. Sono 16 quelle registrate nelle ultime ore, il che porta a poco meno di 8mila il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia. Sul fronte dei nuovi casi, la curva appare lentamente andare a stabilizzarsi. Sui 36.781 test effettuati, sono 7.129 i nuovi casi rilevati, pari al 19,3 percento, qualche decimale in più rispetto a ieri. Nella provincia di Bari i nuovi casi riscontrati sono 2.340, nella Bat 510, in provincia di Brindisi 680, in Capitanata 844, in provincia di Lecce 1.838, in quella di Taranto 838. Altri 56 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 23 casi la provincia di residenza non è nota. Secondo il rapporto giornaliero diffuso dalla Regione, al netto dei guariti, che nelle ultime ore sono stati 6.212, il numero complessivo dei positivi al Covid 19 è cresciuto di 901 unità. Anche questo il segno di un rallentamento della circolazione del virus nella regione, rispetto alla crescita dei contagi dei giorni scorsi. La situazione nei reparti destinati ai malati di Covid negli ultimi giorni sta subendo lievi variazioni. Sono 656 i contagiati assistiti nei reparti ordinari (-15), e 38 in terapia intensiva (+2).