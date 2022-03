Oltre 300 i casi di Covid a Giovinazzo

Torna indietro la lancetta del Covid 19 a Giovinazzo. Torna ai numeri di inizio gennaio scorso. Al 28 marzo il numero dei positivi è salito a 317, dopo essere salito ulteriormente nei giorni precedenti a 324 casi, con un picco di 110 casi in un solo giorno. Il precedente rilevamento fissava in 197 il numero dei casi positivi in città rilevati il 16 marzo. Sono le fasce d’età più giovani le maggiormente colpite dal virus, la variante Omicron 2, che appare, e i numeri lo confermano, molto contagiosa ma poso pericolosa. A patto però che le persone contagiate si siano sottoposte anche alla terza dose del vaccino, e che non abbiano patologie pregresse gravi. È proprio questo il dato fornito dal servizio sanitario nazionale: in ospedale e nelle terapie intensive entrano in grande maggioranze i pazienti fragili e i non vaccinati. Per i primi la quarta dose appare dunque essenziale. A Giovinazzo sono 31 i soggetti con patologie che si sono sottoposti anche a questa somministrazione. Per le fasce d’età più giovani il contagio, nonostante siano vaccinati, potrebbe essere causato da un allentamento nelle misure di prevenzione. Quel distanziamento sociale che appare ancora necessario per limitare la diffusione del Covid 19.