Covid: Altri 7.683 casi e 12 decessi in Puglia

Il tasso di contagiosità oggi si attesta al 18,5 percento. Sui 41.514 test sono stati riscontrati 7.683 casi positivi. Con la provincia di Bari che ne riporta 2.511, la Bat 507, la provincia di Brindisi 727, quella di Foggia 936, il leccese 1.863 e il tarantino 1.071. Altri 53 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 15 casi la provincia di residenza non è nota. Continua ad essere alto il numero dei decessi, oggi se ne contano 12. L’incremento dei casi attualmente positivi continua a rallentare, nelle ultime 24 ore si registrano 771 in più rispetto a ieri. Sale però il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 671 (18 in più nel raffronto con le 24 ore precedenti), mentre scende quello degli assistiti nelle terapie intensive, 36 (-2). Sono 6.900 i guariti nelle ultime 24 ore.