Il Liceo Spinelli dice «no alla guerra in Ucraina»

I ragazzi e le ragazze che frequentano il Liceo Spinelli di Giovinazzo, hanno voluto destinare le ore previste per l’assemblea d’istituto per marciare contro la guerra in Ucraina. «Un “no” contro la guerra – si legge sulla pagina facebook dell’Istituto scolastico – molto sentito da tutta la comunità scolastica». Gli studenti si sono ritrovati in piazza Sant’Agostino, per poi marciare verso il centro cittadino con una sosta nella villa comunale prima di raggiungere piazza Vittorio Emanuele.