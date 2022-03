Ancora un picco di contagi, ma sembra ci sia un rallentamento nella diffusione del Covid

Si registra oggi un nuovo picco nei contagi da Covid in Puglia, 10.805 su 48.726 test effettuati ma il numero di coloro che sono gli attualmente positivi, sale di poche centinaia. «Solo» 596 casi in più rispetto a ieri. Anche se il tasso di contagiosità fa segnare il 22 percento. Effetti dei fine settimana, quando cioè rallentano le attività di tracciamento, e che come conseguenza presentano numeri più bassi. Nonostante i numeri possano dire altro, è verosimile che la curva del Covid comincia ad arrestare al sua risalita. Le verifiche naturalmente potranno confermare o smentire il trend con la elaborazione dei dati settimanali. Nel frattempo i nuovi casi registrati nella provincia di Bari sono 3.353, nella Bat 786, in provincia di Brindisi 979, in Capitanata 1.358, in provincia di Lecce 2.838, in quella di Taranto 1.431. Altri 47 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 31 casi la provincia di residenza non è nota. Alto il numero dei decessi, 10 nelle ultime 24 ore, mentre il numero di coloro che sono ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi è di 653 (+28). Scende di una unità, 38, il numero degli assistiti in terapia intensiva. Il segnale che la risalita della curva del Covid sia in rallentamento è dato anche dal numero delle guarigioni, 10.199 in un giorno, poco meno del numero dei nuovi casi registrato nelle stesse ore.