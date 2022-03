Rallenta la diffusione del Covi nelle scuole ma a Giovinazzo è in controtendenza

La diffusione del Covid 19 nelle scuole della provincia di Bari sembra essersi stabilizzata. Nella settimana tra il 21 e il 28 marzo il numero dei positivi è ancora cresciuto ma meno che nelle settimane precedenti. Meno di 100 casi quelli registrati nei sette giorni monitorati, anche se negli istituti scolastici di Giovinazzo il numero appare in controtendenza. Sono infatti 13 i casi rilevati, nella settimana precedente erano 8. Secondo il report fornito dall’osservatorio provinciale, la maggior circolazione del virus si avverte nelle scuole superiori. Perfettamente in linea con quanto affermato dal sistema sanitario nazionale secondo cui il Covid circola molto di più tra la popolazione giovanile. Tanto che le scuole, tra licei e istituti tecnici, sottoposte a provvedimenti di quarantena nell’area metropolitana di bari sono 90 sulle 170 complessive per cui si è dovuto ricorrere allo stesso provvedimento.