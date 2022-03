Cambiano le regole della gestione del Covid a scuola

Con la fine dell’emergenza sanitaria, dal primo aprile entrano in vigore nuove regole per la gestione del Covid a scuola. Regole che sono pensate per garantire il più possibile le attività in presenza. Da un punto di vista generale rimane l’obbligo dell’uso della mascherina per alunni e studenti di età superiore ai 6 anni. Il loro uso non è obbligatorio per chi ha patologie non compatibili con l’uso continuato della mascherina. Rimane anche la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di accesso a scuola a chi abbia sintomi o sia positivo al Covid. In quest’ultimo caso rimane in vigore l’isolamento con la possibilità, facendone richiesta, di seguire le lezioni a distanza. In caso di contatti stretti con positivi al coronavirus non sarà più necessario il periodo di quarantena. Sarà sufficiente l’autosorveglianza. I caso i positivi in una stessa classe siano almeno 4, scatta l’obbligo d’uso della mascherina FFP2 per 10 giorni. Con le nuove disposizioni torna la possibilità di effettuare gite scolastiche, viaggi d’istruzione e partecipare alle manifestazioni sportive. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane in vigore fino al 15 giugno. Per chi tra docenti e personale ausiliario non si è sottoposto alla vaccinazione è previsto venga adibito ad altra mansione per evitare che abbia contatti diretti con gli alunni.