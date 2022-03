Covid: scende a poco meno del 12 percento il tasso di positività

Sembra rallentare la crescita della curva del Covid in Puglia. Anche se il numero complessivo dei casi positivi sale di 516 unità rispetto a ieri. Il tasso di contagiosità arretra fino all’11,9 percento, il dato è rilevato dai 23.398 test da cui sono emersi 2.791 casi. Ovviamente bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere conferme sul rallentamento delle diffusione del virus in Puglia. Nel frattempo i casi registrati in provincia di Bari nelle ultime 24 ore sono 822, nella Bat 231, in provincia di Brindisi 275, in Capitanata 354, in provincia di Lecce 816, in quella di Taranto 255. Ancora contagi tra residenti fuori regione, 27, per altri 11 contagiati la provincia di residenza non è nota. Le vittime legate al Covid 19 sono 4. Scende a 625 (-2) i numero dei ricoverati nei reparti di medicina generale, mentre nelle terapie intensive sono assistiti in 39 (+4). È di 2.271 il numero dei guariti nelle ultime ore.