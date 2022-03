Dopo settimane scende il numero degli attualmente positivi

Scende al 18,2 percento il tasso di positività al Covid 19. Dai 33.742 test effettuati nelle ultime 24 ore sono mersi 6.145 casi positivi. Nell’area metropolitana di bari i casi riscontrati sono 1.827, nella Bat 454, in provincia di Brindisi 559, in quella di Foggia 759, nel leccese 1.714, nel tarantino 771. Altri 49 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 12 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 2 decessi. Torna il segno meno sul numero complessivo dei casi attualmente positivi, scende a 115.812 (contro gli oltre 116mila di ieri), ma è in salita, 627, quello dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali (+7). Sale anche il numero dei pazienti assistiti nelle terapie intensive, sono 35 (+3). Arriva a 765.638 il numero dei guariti da inizio pandemia con 6.665 guarigioni in un giorno.