Con la traslazione dell’Addolorata al via i riti pasquali

Come stabilito dalla Conferenza episcopale Pugliese, dopo le restrizioni causate dal lungo periodo di pandemia, tornano le processioni, a cominciare da quelle legate ai riti pasquali e al periodo quaresimale. La prima processione in assoluto sarà quella dedicata all’Addolorata che muoverà, venerdì 8 aprile alle 8,45, dalla Concattedrale per percorrere le vie del centro storico e del centro cittadino. I riti, dedicati cominceranno già oggi con la traslazione del simulacro dell’Addolorata dalla chiesa dedicata a Sant’Andrea alla Concattedrale. L’evento avrà luogo alle 20. Dal primo aprile sono previste le recite del Rosario prima e le Sante Messe subito dopo sia la mattino alle 8,30 e alle 10, che la sera alle 18,30 e alle 19. L’8 aprile, la Processione sarà anticipata alle 18,30 dalla Santa Messa Solenne. Il giorno successivo nella Concattedrale è previsto alle 10, il Gran Concerto di Marce Funebri a cura dell’orchestra «Filippo Cortese» di Giovinazzo, diretta dal maestro Pasquale Turturro. In programma: Stabat Mater - Jone - L’Addolorata - Tramonto Tragico Una lagrima sulla tomba di mia Madre - Palmieri - Sabato Santo – U’ conzasiegge. L’intero programma è firmato dal Priore Pantaleo Magarelli e dal parroco Don Andrea Azzollini.