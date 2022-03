Giovinazzo protagonista per il futuro dello sviluppo industriale?

«Lungo la costa adriatica che va da Monopoli a Barletta, Giovinazzo dal punto di vista degli insediamenti industriali, appare come un buco nero». Così ha esordito il professor Federico Pirro, docente di storia dell’industria all’Università di Bari, intervenuto all’incontro organizzato dal Comitato per la Salute Pubblica. Un buco nero se si considera che tutte le città lungo l’asse adriatico hanno insediamenti industriali, in qualche caso anche eccellenze internazionali, nonostante la città sia in una posizione considerata strategica per la vicinanza a porti, aeroporti, a grandi assi autostradali.

Pirro ha voluto così commentare la fotografia proposta dal Comitato della Salute Pubblica, illustrata da Savino Alberto Rucci, partendo da un dato di fatto: ad immaginare lo sviluppo industriale di una intera provincia, quella di Bari, fu un grande pensatore giovinazzese, Vitantonio Lozuppone, primo sindaco di Giovinazzo del dopoguerra, e successivamente Presidente della provincia di Bari, che immaginò la creazione di quella che oggi è la zona Asi, il cui perimetro va oltre il comprensorio tra Bari e Modugno, il territorio di Molfetta e l’area di confine tra Giovinazzo e Bitonto. «Giovinazzo – ha detto il professor Pirro – rappresenta un buco nero nonostante in passato abbia avuto una grande storia, legata per esempio alle ex Afp, i cui capannoni potrebbero anche essere rigenerati per offrire insediamenti industriali di nuovo tipo».

Il punto focale è però quello di trovare le risorse, non solo per la rigenerazioni di vecchi manufatti, ma anche per nuovi insediamenti nella zona Asi giovinazzese. Risorse che secondo il professor Pirro si potrebbero ricercare tra i privati, grandi fondi di investimento, sapendo che la produzione industriale è in forte trasformazione e che le aree disponibili sono sempre più limitate. E che le aree industriali già esistenti siano in esaurimento lo ha confermato il dottor Nicola Pate, che da presidente del Consorzio Asi, è impegnato a rispondere alle numerose richieste di aziende nazionali e internazionali che vorrebbero insediarsi nei nostri territori.

«Le aree industriali di Bari – Modugno e Molfetta sono ormai esaurite – ha affermato Pate – ci sono forti interessi sulla zona Asi di Giovinazzo – Bitonto e su questo stiamo lavorando. Vogliamo rendere attrattivo questo territorio e per questo appare indispensabile avere una cabina di regia che possa indirizzare gli investitori, che esistono e che hanno intenzioni concrete, come sta succedendo per i residui di aree disponibili nelle zone già industrializzate». E proprio sugli interessi concreti di grandi gruppi industriali, di multinazionali, Pate non vuole sbilanciarsi, ma lascia intendere che colloqui sono in corso, e si sta andando verso la firma di protocolli d’intesa. E le aree di interesse sono proprio quelle della zona Asi di Giovinazzo. Ma è necessario individuare le risorse per le infrastrutturazioni, passo fondamentale per rendere appetibile il territorio. Anche da questo punto di vista il lavoro del Consorzio Asi, verte verso la ricerca di investitori che abbiano capacità di investire anche in infrastrutture.

«Se riusciamo a concludere con un grande investitore - ha concluso Pate – va da se che altre operazioni diventa tutto più semplice». Una delle opportunità potrebbe arrivare all’ampliamento delle zone Zes, con la possibilità di semplificare le pratiche burocratiche. E il Consorzio Asi sta spingendo perché anche le aree di Giovinazzo possano entrare nelle zone economiche speciali.

L’intera serata, con gli interventi di Pirro e Pate è possibile seguirle per intero collegandosi al link https://www.youtube.com/watch?v=2YnVyFnoKBE