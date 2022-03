Il Covid continua a correre in Puglia

Continua ad essere intorno al 20 percento il tasso di contagiosità in Puglia. Il dato è tratto dai 37.811 test effettuati che hanno fatto rilevare 7.909 nuovi contagi. In prima file per numeri di casi è la provincia di Bari con 2.570 casi registrati nelle ultime 24 ore, nella Bat i casi riportati dal bollettino della Regione sono 555, in provincia di Brindisi 674, in quella di Foggia 1.034, nel leccese 2.130 e nel tarantino 890. Altri 41 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 15 casi la provincia di residenza non è nota. Continua ad essere sempre alto il numero dei decessi, se ne contano 11nelle ultime 24 ore. È sempre in salita, anche se rallenta rispetto ai giorni precedenti, il numero complessivo dei contagiati dal virus, sono 116.334 (1.067 in più rispetto a ieri). Sale anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione, 620 (+9), mentre scende quello dei pazienti assistiti nelle terapie intensive, 32 (-2). È prossimo ai 760mila il numero complessivo dei guariti, nelle ultime ore sono stati 6.831.