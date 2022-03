Più di 200 casi positivi in una settimana a Giovinazzo

Sale ancora il numero dei contagiati dal Covid 19 a Giovinazzo. Secondo il bollettino settimanale diffuso dalla Asl Bari, nella settimana tra il 14 e il 20 marzo si sono contati 214 nuovi casi in città. Circa 90 in più rispetto alla settimana precedente. Con un tasso di contagiosità estremamente elevato, presumibilmente a causa della variante Omicron 2, che secondo gli ambienti medici, è assai rapida nel diffondersi, ma non rischiosa per la salute dei vaccinati anche con la terza dose, e i cui sintomi rimangono lievi. In numeri assoluti Giovinazzo continua a mostrare meno contagiati rispetto alle città limitrofe. In qualche caso, come ad esempio Molfetta, il numero dei nuovi casi è quasi raddoppiato in una settimana, o Bitonto dove i contagi vicini ad essere triplicati. Sul fronte delle vaccinazioni, 31 tra coloro che sono considerati soggetti fragili e quindi a rischio, hanno ricevuto anche la quarta dose. Nonostante le alte percentuali di vaccini somministrati, non tutti i cittadini di Giovinazzo hanno completato il ciclo. Secondo il rapporto diffuso, in circa 4mila non hanno ancora ricevuto la dose booster.