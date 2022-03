Più di 7.800 i nuovi casi e 14 i decessi in Puglia

Cambia poco rispetto a ieri il bollettino quotidiano trasmesso dalla Regione sull’andamento del Covid in Puglia. I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 7.842 su 41.421 test effettuati. Per un tasso di contagiosità che oggi sfiora il 19 percento. È la provincia di Bari con i suoi 2.579 nuovi contagi a essere il territorio dove il virus appare circolare di più. Anche se in rapporto alla popolazione continua a essere la provincia di Lecce quella che desta maggiori preoccupazioni. Riporta infatti 2.095 nuovi casi. Nella Bat i contagi rilevati sono 585, nella provincia di Brindisi 674, in Capitanata 954, nel tarantino 877. Altri 52 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 26 contagi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 14 decessi. Continua a salire, ma meno dei giorni scorsi, il numero complessivo dei contagiati dal coronavirus. Attualmente sono 115. 267 (2.111 in più rispetto a ieri). Di questi 611 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+2) e 34 nelle terapie intensive (-4). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 5.717.