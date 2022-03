La Puglia è sopra la media nazionale per nuovi casi di Covid 19

Il Covid 19 corre veloce in Italia, in Puglia ancora di più. La Regione risulta essere per numero di contagi sopra la media nazionale, e la provincia di Lecce quella più colpita in assoluto nel rapporto tra contagiati per ogni 100mila abitanti. Questo secondo i rilievi del Ministero della Salute. Nella sola giornata odierna i nuovi casi registrati sono 8.420 su 41.866 test effettuati. Con un tasso di contagiosità che risale al 20 percento. Nel dettaglio i nuovo casi riportati oggi sono 2.685 nell’area metropolitana di Bari, 582 nella Bat, 805 in provincia di Brindisi, 1.053 in Capitanata, 2.262 in provincia di Lecce e 955 in quella di Taranto. Sono 54 i casi relativi a residenti fuori regione, per altri 34 casi la provincia di residenza non è nota. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 14. Complessivamente i contagiati dal Covid 19 sono 113.156, con 2.796 casi in più rispetto a ieri. Di questi 609 sono ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi (+6), è 38 nelle terapie intensive (+3). A essere giudicati guariti dal Covid sono in 5.610.