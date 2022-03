Il presente e il futuro del consorzio Asi

Il «Presente e futuro del Consorzio Asi e del nucleo industriale Bitonto –Giovinazzo» sarà il tema dell’incontro organizzato dal Comitato per la Salute Pubblica. Una occasione per fare il punto su l’area di sviluppo da qualche tempo sotto i riflettori per gli interessi che stanno mostrando numerose aziende, nazionali e internazionali, alla luce anche della saturazione degli spazi disponibili nelle zone industriali di bari-Modugno e Molfetta. All’incontro che si terrà venerdì 25 marzo alle 18 nella sala San Felice, interverranno il professor Federico Pirro, docente di storia dell’industria presso l’Università di Bari e presidente del Cesdim, centro studi documentazione sull’industria, e il dottor Paolo Pate presidente del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Bari. Ritenendo l’argomento di pressante attualità, visto anche lo stanziamento di fondi del Pnnr, necessari al Mezzogiorno d’Italia per lo sviluppo economico e sociale, gli organizzatori hanno inteso invitare l’Amministrazione Comunale e le forze politiche e sociali presenti in città. L’evento sarà possibile seguirlo in diretta anche attraverso il canale telematico youtube collegandosi al link https://youtu.be/2YnVyFnoKBE