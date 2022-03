Superata in Puglia quota 110mila per i positivi al Covid 19

È sceso al 19,5 percento il tasso di contagiosità in Puglia. Il dato emerge dai 37.238 test somministrati, un numero da cui sono risultati 7.270 nuovi casi. Ancora oggi le province di Bari e Lecce rappresentano poco meno della metà dei contagiati registrati nelle regione, con rispettivamente 2.255 e 2.018 contagi. Nelle altre province si contano 513 casi nella Bat, 617 nel brindisino, 914 nel foggiano e 871 nel tarantino. Continua a essere alto anche il numero dei contagiati residenti fuori regione, 65, e quello dei positivi la cui provincia di residenza non è nota, 17. Sono stati registrati ancora 7 decessi per complicanze legate al Covid 19. Si alleggerisce di poso la pressione sui reparti di medicina generale, i ricoveri sono 603 (17 in meno rispetto a ieri), ma sale di 3 unità il numero degli assistiti in terapia intensiva, sono complessivamente 35. A risultare negativi nelle ultime ore, dopo aver contratto il virus, sono in 4.855. Complessivamente le persone in Puglia positive al Covid 19 sono 110.360.