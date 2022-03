Primi arrivi dall’Ucraina a Giovinazzo

Sono arrivati nella notte. Alcuni nuclei familiari ucraini, 18 in tutto tra cui 11 bambini, stanno trovando ospitalità tra la comunità della suore Vincenziane nell’istituto San Giuseppe di Giovinazzo e Casa Betania di Terlizzi, su iniziativa della Caritas Diocesana. S È un primo arrivo, potrebbero essercene altri, confermando la disponibilità della cittadinanza giovinazzese all’ospitalità verso chi fugge dalle guerre. Era già successo con i profughi bosniaci nel corso delle guerre che hanno funestato la ex Jugoslavia nei primi anni ’90. Gruppi che trovarono ospitalità nell’Istituto Vittorio Emanuele, oggi pressoché inagibile, che altrimenti avrebbe potuto accogliere ancora profughi. «Giovinazzo ha dimostrato di essere aperta – scrive Sinistra Italiana a commento dell’arrivo dei profughi – E’ una città aperta, empatica e pronta a sostenere i fratelli sofferenti. Ci chiediamo però se sia ancora opportuno confermare lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Forse si deve sospendere un “gioco” con aerei militari in un momento in cui, non molto distante da noi, simili apparecchi seminano morte e distruzione». Lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Italiana è previsto per il 7 maggio. Se confermata arriverebbe dopo due rinvii causa pandemia. Sinistra Italiana si dice pronta e pienamente disponibile a collaborare per la migliore accoglienza dei profughi arrivati a Giovinazzo, e chiede quali siano le risorse e le iniziative che l’Amministrazione comunale intende mettere in campo «affinché questa permanenza possa regalare pace e un po’ di serenità a chi vive sulla propria pelle una tragedia di questa portata». Per questo Sinistra Italiana di Giovinazzo chiede che le risorse economiche destinate allo spettacolo delle Frecce Tricolori, siano destinate a iniziative a favore della pace e del popolo ucraino. «Un’amministrazione e una città – conclude Sinistra Italiana – darebbe così prova di saper vivere il proprio tempo, non slegata da ciò che accade dentro e fuori Giovinazzo». E poi la chiosa con le parole di Don Tonino Bello: «Noi non abbiamo i segni del potere, però c'è rimasto il potere dei segni».