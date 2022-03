Cresce il numero dei contagi tra la popolazione scolastica

Si sono raddoppiati i casi di Covid nella provincia di Bari tra la popolazione scolastica nella settimana tra il 14 e il 20 marzo. Sono complessivamente 1.463 i casi segnalati. Alla crescita del contagio concorrono anche gli 8 casi registrati nelle scuole giovinazzesi nello stesso arco di tempo. È quanto riporta l’Epidemic Intelligence center, l’agenzia della Asl incaricata di monitorare l’andamento del virus nelle scuole della provincia. Le più colpite rimangono sempre e scuole elementari e medie con 680 casi complessivi in tutta l’area metropolitana di Bari. Non mancano i contagi nelle scuole dell’infanzia che fanno registrare 227 contagi. Sono 139 le classi interessate da provvedimenti di quarantena, nonostante l’alta percentuale di vaccinati tra gli alunni over 5 anni che ha raggiunto il 92 percento del totale.