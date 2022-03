La Regione assume 80 nuove unità lavorative

La regione Puglia indice un concorso pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione di 80 nuove unità lavorative. In particolare per 60 collaboratori tecnico – amministrativi e 20 autisti specializzati a tempo pieno e indeterminato. Per accedere al concorso per collaboratori tecnico – amministrativi, è necessario essere in possesso di diploma di scuola media e delle certificazioni informatiche ECDL, EI PASS, o altre certificazioni riconosciute a livello europeo. Per gli autisti è necessario possedere il diploma di scuola media e la patente C. per entrambi i concorsi i candidati dovranno possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) e lo SPID. Le nuove assunzioni andranno a sostituire il personale in uscita dai ruoli previsti dal bando. Per le candidature è necessario inviare le domande attraverso il portale internet STEP ONE 2109 entro il 30 marzo.