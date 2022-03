Ancora una impennata della circolazione del Covid 19 in Puglia

È forte il rialzo dei casi Covid 19 in Puglia. Dai 56.169 test somministrati sono stati rilevati 12.007 casi di positività. Con un tasso che sale a oltre il 21 percento. Nelle sole province di Bari e Lecce si contano più della metà dei casi registrati nelle ultime 24 ore. Rispettivamente 3.669 e 3.339 contagiati. Ad esclusione della Bat, con i suoi 843 casi, tutte le altre province pugliesi hanno superato quota mille con i contagi giornalieri. A cominciare da quelle di Brindisi che conta 1.073 casi, per continuare con quella di Foggia che riporta 1.534 contagi e infine il tarantino con 1.403 casi. Si registrano ancora 13 decessi. Alto il numero anche dei contagiati con residenza fuori regione, 95, quelli la cui provincia di residenza non è nota, 51. Complessivamente i casi di contagio attualmente positivi nella regione sono 107.95, di questi 620 son ricoverati nei reparti ordinari dedicati al Covid (+45 rispetto a ieri) e 32 in terapia intensiva (+6). È alto anche il numero dei guariti, in un solo giorno se ne contano 8.126.