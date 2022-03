Una domenica con «Quelli dell’Ive»

L’ulivo, simbolo universale di pace, simbolo del legame con la terra. È questo il messaggio che l’associazione «Quelli dell’Ive» ha voluto lanciare con la piantumazione di due alberi d’ulivo nelle aiuole davanti all’ingresso dell’istituto Vittorio Emanuele, insieme a due targhe commemorative che fanno riferimento ai duecento anni dalla istituzione di quello che era il «Reale ospizio», poi diventato Istituto, che nel corso della sua storia ha ospitato migliaia di ragazzi, tra orfani, trovatelli, figli di famiglie numerose, assicurando loro istruzione e per molti anche le basi per una carriera professionale di rilievo. Istituto che sul finire della sua attività ha anche ospitato i profughi in fuga dalla guerra dei Balcani e i tanti albanesi che si sono riversati sulle nostre coste agli inizi degli anni 90. La benedizione delle due targhe è avvenuta domenica mattina scorsa, un evento postumo rispetto alla piantumazione degli ulivi, a causa delle purtroppo note vicende e restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19. A benedirle il parroco di San Domenico, don Mario nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato i «ragazzi» del Vittorio Emanuele, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Giovinazzo, che non poteva mancare di fare riferimento ai fatti che questi giorni stanno funestando l’Ucraina.

La giornata di «Quelli dell’Ive» è proseguita nella sala San Felice, con la presentazione del libro «Ora mi vivi dentro. Scelta d’Amore», scritto da Mimmo Verrigni per la Pav edizioni. Verrigni è stato un allievo del Vittorio Emanuele, oggi scrittore e ristoratore in quel di Trani dove vive. A leggere alcuni brani del libro, ambientato nel bresciano e che racconta di un amore difficile, è stata Annabella Giordano, attrice del gruppo Mudù. Coordinato dal vice presidente del Consiglio Comunale, Pietro Sifo, il presidente dell’associazione «Quelli dell’Ive», Saverio Nenna, ha voluto regalare al pubblico alcuni filmati di repertorio e numerose immagini a riguardo della vita dei ragazzi del secolo scorso ospiti nell’Istituto. Non è mancato nel corso della serata gli interventi del vicesindaco Michele Sollecito che ha voluto sottolineare il ruolo di associazioni come quella ospite, capaci di trasmettere saldi valori e solidarietà nei momenti difficili. Non è mancato neanche l’intervento del sindaco Tommaso Depalma che si è voluto sbilanciare su quelli che potrebbero essere i progetti futuri che riguarderebbero l’istituto Vittorio Emanuele. Dal pieno coinvolgimento dell’Accademia delle Belle Arti, già negli anni ’90 ci fu un interessamento sull’immobile, alla riapertura della Sala Primavera come spazio espositivo e la possibile realizzazione di una pinacoteca, e la sistemazione definitiva dell’Archivio dell’Istituto.