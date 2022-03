Truffe agli anziani: un incontro con i Carabinieri

Truffe agli anziani. Un evento delittuoso che purtroppo è sempre di attualità, ancor più riprovevole se a cadere nelle maglie dei malviventi sono persone avanti con gli anni. Per cercare di mettere sull’allerta le possibili vittime dei raggiri, ci pensano i Carabinieri della stazione di Giovinazzo, che hanno voluto organizzare un incontro, previsto per questa sera alle 18, nel parco Scianatico. «Truffe in danno di persone anziane. Consigli e accorgimenti per prevenirle» il titolo dato all’iniziativa che si rivolge a tutta la popolazione giovinazzese. A commentare è l’assessore ai servizi sociali Michele Sollecito. «Non cessiamo di mantenere alta la guardia sulla prevenzione delle truffe – ha detto - La corretta informazione è un modo utile per sventare in anticipo odiosi raggiri. Ringrazio l’arma dei Carabinieri per questa nuova interessante iniziativa».